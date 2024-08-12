Советник Орбана призвал к переговорам после нападения ВСУ на Курскую область

«Позиция Венгрии была ясной и твердой с самого первого дня: этот конфликт не может быть решен на поле боя, только за столом переговоров», — написал Орбан в соцсети X.
В начале июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» совершил визит в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. По итогам поездок он выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. Члены Европарламента и представители Еврокомиссии заявляли, что у венгерского премьера нет соответствующего мандата для проведения «мирных миссий».
Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. По данным на сегодня, 12 августа, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, в которых находятся около 2 тыс. человек. Об их судьбе ничего не известно. Всего при атаках на регион погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек. Из приграничных районов области эвакуировали 121 тыс. человек, еще 180 тыс. подлежат эвакуации.