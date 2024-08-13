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В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС

БРЮССЕЛЬ, 12 авг — РИА Новости. В ЕС осведомлены о возгорании на Запорожской атомной станции в минувшие выходные, призывают соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ на все участки объекта, сообщил РИА Новости представитель ЕС.

Источник: © РИА Новости

«ЕС осведомлен о взрывах и пожаре на контролируемой Россией Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в минувшие выходные. Базовые принципы должны соблюдаться, и инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС должны иметь полный доступ на все участки объекта», — указал собеседник агентства.

При этом он в очередной раз повторил традиционную позицию Евросоюза с призывом к Москве «безоговорочно вывести силы и технику со станции и вернуть контроль над станцией ее законному владельцу — Украине».

В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии «холодный останов». ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.

ЕС