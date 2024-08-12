ЕК предупредила Маска о недопустимости «вредоносного контента»

«Позвольте мне прояснить: любые негативные последствия на территории ЕС нелегального контента в X, которые могут быть вызваны неэффективностью выполнения X требований АЦУ, будут иметь негативные последствия в рамках проходящего расследования Еврокомиссии и общих оценок соблюдения X норм ЕС», — подчеркнул Бретон. «Я лично и мои службы будем предельно бдительны в отношении любых свидетельств, указывающих на нарушение Акта о цифровых услугах. Мы без промедления воспользуемся всеми имеющимися у нас инструментами, включая использование предусмотренных АЦУ промежуточных мер для защиты граждан ЕС от серьезного вреда», — завершил свое письмо еврокомиссар.