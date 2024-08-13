В Госдуме предложили ввести первосентябрьский капитал для подготовки к школе

Так называемый первосентябрьский капитал в размере федерального прожиточного минимума предполагается выплачивать перед началом учебного года и до конца года (с августа по декабрь). Законопроект об этом, подготовленный депутатами фракции ЛДПР, сегодня вносится в Госдуму. «Российская газета» ознакомилась с текстом законодательной инициативы.
Как отмечает глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, зачастую семьям не по карману купить все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста.
Депутаты напоминают, что в 2021 году, когда доходы многих родителей значительно сократились из-за невозможности выйти на работу в период самоизоляции, закрытия некоторых предприятий, президент установил семьям, имеющим детей, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет единовременную выплату в размере 10 000 рублей на ребенка. Инициатива была положительно воспринята родителями. Сейчас к депутатам обращаются с просьбой внести инициативу об аналогичной выплате к началу учебного года. Тем более что некоторые регионы сами установили единовременные выплаты в началу учебного года.
Разработанным законопроектом предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-школьника, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо их родителям (законным представителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года. Размер выплаты — федеральный прожиточный минимум на детей. В 2024 году это около 15 тысяч рублей. В 2025 году предложено поднять его более чем на 2 тысячи рублей.
При этом обучающийся ребенок и инвалид должны иметь российское гражданство.
Новую норму предлагается принять с 1 января 2025 года.