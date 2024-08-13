В Госдуме предложили ввести первосентябрьский капитал для подготовки к школе

Депутаты напоминают, что в 2021 году, когда доходы многих родителей значительно сократились из-за невозможности выйти на работу в период самоизоляции, закрытия некоторых предприятий, президент установил семьям, имеющим детей, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет единовременную выплату в размере 10 000 рублей на ребенка. Инициатива была положительно воспринята родителями. Сейчас к депутатам обращаются с просьбой внести инициативу об аналогичной выплате к началу учебного года. Тем более что некоторые регионы сами установили единовременные выплаты в началу учебного года.