Захарова прокомментировала включение нацистов в список примеров военным в ФРГ

До этого, в феврале, газета Bild со ссылкой на исторические документы заявила, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок Вальдемар, о котором она нередко рассказывала во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта. В досье, на которое ссылалось немецкое издание, также уточнялось, что он читал Mein Kampf (книга Адольфа Гитлера признана в РФ экстремистской) и был «полностью на стороне национал-социализма». Газета отметила со ссылкой на заявление МИД ФРГ, что Бербок не знала содержания этих архивных документов.