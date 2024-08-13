По словам Захаровой, 12 июля начальник управления готовности и обеспечения вооруженных сил минобороны Германии Кай Рощнайдер издал директиву, в которой привел целый список нацистских солдат, офицеров и генералов, готовых стать «примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия».
В этот список вошли такие СС-овцы, как бригадный генерал Хайнц Карст, полковник Эрих Хартманн, контр-адмирал Эрих Топп и многие другие.
Захарова напомнила, что «новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всем мире военными преступниками».
Ранее в этот день официальный представитель минобороны ФРГ Арне Коллац сообщил, что ведомство добавило в посвященный воинской традиции Германии список офицеров верхамата, ряд из которых состояли в СС и НСДАП. Отмечается, что теперь в Германии наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму будут чтить память некоторых членов верхмата, которые после падения Третьего рейха, по его словам, помогали создать новую армию Германии и открыто дистанцировались от своего прошлого.
19 июня журнал Bunte сообщил, что дед и прадед вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии.
До этого, в феврале, газета Bild со ссылкой на исторические документы заявила, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок Вальдемар, о котором она нередко рассказывала во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта. В досье, на которое ссылалось немецкое издание, также уточнялось, что он читал Mein Kampf (книга Адольфа Гитлера признана в РФ экстремистской) и был «полностью на стороне национал-социализма». Газета отметила со ссылкой на заявление МИД ФРГ, что Бербок не знала содержания этих архивных документов.