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Украине предложили нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) предложил Украине нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16. Об этом сообщает «Страна.ua».

Источник: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Anthony Plyler

«Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», — отметил он.

По его словам, так Киев сможет воспользоваться переданными ему истребителями в то время, пока украинские пилоты будут проходить обучение. Он заявил, что обратится с этим вопросом к президенту США Джо Байдену.

Ранее Грэм во время визита в Киев похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область. «Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену», — резюмировал сенатор.

12 августа экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные поставки истребителей F-16 не помогут ВСУ исправить их положение. По его мнению, отправка F-16 на Украину является «не более чем показательным представлением».