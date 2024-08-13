Украине предложили нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16

«Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», — отметил он.
По его словам, так Киев сможет воспользоваться переданными ему истребителями в то время, пока украинские пилоты будут проходить обучение. Он заявил, что обратится с этим вопросом к президенту США Джо Байдену.
Ранее Грэм во время визита в Киев похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область. «Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену», — резюмировал сенатор.
12 августа экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные поставки истребителей F-16 не помогут ВСУ исправить их положение. По его мнению, отправка F-16 на Украину является «не более чем показательным представлением».