Telegraph: Британия запретила ВСУ бить по Курской области ракетами Storm Shadow

«Позиция Великобритании не изменилась. Мы поставляем военную помощь, чтобы Украина могла защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы ясно даем понять, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины», — утверждал он.
Ранее представители правительства Великобритании делали противоречащие друг другу заявления о выдачи Киеву разрешения на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. По информации британских СМИ, Лондон намеренно запутывает ситуацию, чтобы держать РФ в неведении относительно своей реальной позиции.