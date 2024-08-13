Telegraph: Британия запретила ВСУ бить по Курской области ракетами Storm Shadow

«Позиция Великобритании не изменилась. Мы поставляем военную помощь, чтобы Украина могла защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы ясно даем понять, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины», — утверждал он.