Ульянов: очередной фейк Киева по пожару на ЗАЭС был разоблачен в течение суток

«Информсводка МАГАТЭ со всей определенностью опровергла украинскую версию. В ней сообщается, что в ходе посещения пострадавшей градирни эксперты агентства не наблюдали никаких останков автомобильных покрышек, — написал постпред в своем Telegram-канале. — Таким образом, украинский фэйк был разоблачен в течение суток».