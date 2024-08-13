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Ульянов: очередной фейк Киева по пожару на ЗАЭС был разоблачен в течение суток

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Очередная ложная информация, выставленная киевским режимом по пожару на Запорожской АЭС (ЗАЭС), была разоблачена в течение суток. Миссия МАГАТЭ не обнаружила следов сожженных покрышек на поврежденной градирне, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: РИА "Новости"

Как подчеркнул Ульянов, украинская сторона вновь возложила ответственность за пожар на станции на Россию: «Якобы именно российская сторона подожгла на территории градирни огромное количество автомобильных покрышек».

«Информсводка МАГАТЭ со всей определенностью опровергла украинскую версию. В ней сообщается, что в ходе посещения пострадавшей градирни эксперты агентства не наблюдали никаких останков автомобильных покрышек, — написал постпред в своем Telegram-канале. — Таким образом, украинский фэйк был разоблачен в течение суток».

Ранее директор станции Юрий Черничук сообщал, что основным источником огня стали пластиковые сепараторы. Он отмечал, что дрон с зажигательным средством влетел в градирню через верх и сдетонировал.

ООН