Байден поддержал план Трампа по отмене налогов на чаевые

На протяжении нескольких месяцев Трамп выдвигает эту идею центральным элементом своей предвыборной кампании на второй срок, призывая сторонников подписывать ресторанные чеки «Трамп 2024: никаких налогов на чаевые».
«Безусловно, президент [Джо Байден] поддерживает идею», — заявила пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме, прежде чем уйти от вопросов, как именно Байден он выражает поддержку, и почему он никогда публично не предпринимал действий по его защите или реализации.
Жан-Пьер добавила, что американский лидер выступает за отмену налогов на чаевые, а также повышение минимальной почасовой оплаты труда.
На вопрос о том, почему эта идея не была включена Байденом в годовой бюджет, Жан-Пьер заявила, что не может дать точного ответа.
«Я могу сказать, что президент поддерживает это. Они с [вице-президентом США Камалой] Харрис проделали работу, чтобы убедиться, что мы ставим интересы трудящихся на первое место», — добавил спикер.
Как отмечает NYP, Дональд Трамп заявил публично о планах отменить налоги на чаевые в середине июня. По словам кандидата в президенты, на это его вдохновил разговор с официанткой из штата Невада.
В июне Трамп оставил официанту ресторана Tony and Nick’s Steaks $500 чаевых в рамках своей предвыборной кампании. Политик также написал на чеке «долой налоги на чаевые». При этом, как отмечается, посещение Трампом заведения было незапланированным.
10 августа Трамп уличил соперницу от демократов и действующего вице-президента страны Камалу Харрис в краже политических идей. В частности, предложения экс-президента «Нет налогам на чаевые».
Между тем агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшее время Камала Харрис планирует представить свою политическую платформу, уделяя особое внимание экономике и снижению цен. При этом Дональд Трамп на той же неделе собирается рассказать об экономических трудностях американцев в Эшвилле, штат Северная Каролина.
8 августа стало известно, что Харрис опережает кандидата от республиканцев Трампа на пять пунктов, согласно данным опроса Ipsos. Кандидат от демократов повысила преимущество по сравнению с опросом в июле, когда ее поддерживали 36% респондентов.
До этого, 23 июля, Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что Харрис разрушит страну, если придет к власти. Он заявил, что она является радикальным левым политиком.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.