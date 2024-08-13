Байден поддержал план Трампа по отмене налогов на чаевые

«Безусловно, президент [Джо Байден] поддерживает идею», — заявила пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме, прежде чем уйти от вопросов, как именно Байден он выражает поддержку, и почему он никогда публично не предпринимал действий по его защите или реализации.