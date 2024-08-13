«В каждом селе»: Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском

Она отметила, что огромную роль в жизни россиян играет история и память о предках, особенно та ее часть, которая относится ко Второй мировой войне. По словам Кнайсль, это сильно отличает русских от немцев, остающихся не чувствительными к подобным периодам истории родной страны.