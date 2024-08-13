Маск заявил о массированной DDOS-атаке на соцсеть Х перед интервью с Трампом

Миллиардер-предприниматель Илон Маск должен был в понедельник, 12 августа, взять интервью у кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в социальной сети X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), в рамках функции Spaces на платформе, где пользователи проводят прямые эфиры. «Развлечение гарантировано!» — написал Маск в понедельник, анонсируя долгожданное интервью-экспромт с бывшим президентом США.
Однако возникли технические проблемы, и интервью, запланированное на 20 часов по восточному времени США (3 часа вторника мск), которого ждали сотни тысяч пользователей во всем мире, так и не вышло в эфир.
Маск заявил, что X подвергся «масштабной DDOS-атаке», из-за которой, по его словам, была задержана трансляция его интервью с бывшим президентом США, пишет The Guardian.
DDOS-атака — это перегрузка сайта трафиком с целью сделать его недоступным.
За несколько минут до начала интервью предвыборный штаб Трампа назвал разговор Маска с республиканцем «величайшим интервью в истории».
Пользователи увидели лишь серое поле со словами «Подробности недоступны».
Похожая ситуация была в прошлом году, когда губернатор Флориды Рон Десантис использовал функцию Spaces в соцсети X для запуска своей президентской кампании, но технология оказалась неподходящей для этой цели.
Маск сказал, что «утром 12 августа он протестировал X, и сервис работал просто отлично».
«Мы продолжим с меньшим числом одновременных слушателей, а затем сразу же опубликуем неотредактированную аудиозапись», — добавил миллиардер.
По состоянию на 3:35 мск, желающих посмотреть интервью с Трампом было 850 тысяч, отмечает CNN.