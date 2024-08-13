Трамп заявил, что надеется вновь «поладить» с Путиным

«Я говорил Владимиру Путину: “Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир”… Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.