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Трамп заявил, что надеется вновь «поладить» с Путиным

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания вновь «поладить» с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.

Источник: РИА "Новости"

Экс-президент рассказал, что во время одной из прошлых бесед предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.

«Я говорил Владимиру Путину: “Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир”… Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.

При этом политик добавил, что считает лидеров соперничающих с США стран, к числу которых он причислил президента России и председателя КНР Си Цзиньпина, «лучшими из лучших в своем деле».

По мнению Трампа, действующий президент США Джо Байден допустил большую ошибку, отказавшись от переговоров с Россией по Украине.

«Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что Путин решит (ввести силы — ред.) на Украину. После того, как я покинул пост, они (Россия — ред.) начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он — хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры», — выразил мнение бывший президент.

Говоря о конфликте на Украине, бывший хозяин Белого дома отметил бедственную ситуацию с людскими ресурсами ВСУ. Киев не сможет продолжать военные действия при такой нехватке солдат, подчеркнул он.

Одновременно с этим экс-президент признал мощь российской армии, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, а также победу России над Наполеоном.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

Путин Владимир
Трамп Дональд