Миллиардер-предприниматель Илон Маск побеседовал с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).
Трамп заявил, что лидеры России, КНР и КНДР «находятся на пике своей формы», добавив, что он «не сделает ничего плохого Ирану».
«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — сказал Трамп, назвав российского президента «хорошим переговорщиком».
«Я знаю председателя Си (Цзиньпина). Я знаю Ким Чен Ына», — сказал он. «Они на пике своей формы, они жесткие, они умные… и они будут защищать свою страну. Когда они видят Камалу (Харрис) или сонного Джо (Байдена), они даже не могут в это поверить», — добавил Трамп.
Он также обратился к Ирану, заявив, что тот «не атаковал бы (Израиль)», если бы он был президентом. «Я не хочу делать ничего плохого Ирану», — заявил кандидат от республиканцев.
По словам Трампа, бывший президент США Барак Обама предупреждал его, что Северная Корея является «самой большой проблемой», с которой сталкиваются Соединенные Штаты. «Президент Обама думал, что мы собираемся начать ядерную войну (с Северной Кореей)», — заявил Трамп. «Я быстро решил эту проблему», — добавил он, сославшись на свои многочисленные встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп также раскритиковал подход Байдена к конфликту России с Украиной, заявив, что у нынешнего главы Белого дома «возможно, вообще нет IQ».
«У этого президента низкий IQ, очень низкий IQ. Кстати, 30 лет назад у него был низкий IQ, но сейчас у него, возможно, вообще нет IQ», — сказал Трамп. Больше всего экс-президенту США не понравились слова Байдена о том, что Украина может стать страной НАТО. При этом Трамп назвал Владимира Путина «хорошим переговорщиком». Он также сказал, что «Украине не хватает военнослужащих для продолжения конфликта».