«У этого президента низкий IQ, очень низкий IQ. Кстати, 30 лет назад у него был низкий IQ, но сейчас у него, возможно, вообще нет IQ», — сказал Трамп. Больше всего экс-президенту США не понравились слова Байдена о том, что Украина может стать страной НАТО. При этом Трамп назвал Владимира Путина «хорошим переговорщиком». Он также сказал, что «Украине не хватает военнослужащих для продолжения конфликта».