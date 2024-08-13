В США восхитились «загадочным» российским самолетом

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1 В ВВС США. При приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс своего полета с разворотом и последующим удалением от границы России.