В США восхитились «загадочным» российским самолетом

«МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений» — говорится в публикации.
В издании отметили, что МиГ-31 не просто сохранил свои изначально высокие характеристики, но и прошел капитальную модернизацию, повысившую его дальность полета, боевую эффективность.
«Микоян МиГ-31, один из самых быстрых боевых самолетов на вооружении в мире остается важной машиной для российских ВКС. <…> Он остается могучей машиной для войны в воздухе», — подчеркнули в журнале.
В марте российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы двумя бомбардировщиками В-1 В ВВС США.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1 В ВВС США. При приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс своего полета с разворотом и последующим удалением от границы России.