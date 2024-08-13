В Сербии заявили, что Европа скатывается к конфликту с Россией

Вулин также обратил внимание на попытки столкнуть Россию и Сербию. По его словам, множество сербских НПО получили задачу активно продвигать в СМИ тему вооружения Украины со стороны Сербии, чтобы как можно сильнее надавить на российское общественное мнение и, соответственно, испортить отношения Москвы и Белграда. Эти попытки нацелены на то, чтобы «Россия осталась без единственной на запад от границ бывшего СССР искренне дружественной страны, которая бесконечно уважает Россию», а Сербия — без большого исторического союзника на международной арене", считает вице-премьер.