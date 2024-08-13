Трамп назвал причину конфликта на Украине и напомнил о судьбе Наполеона

По его словам, когда он ушел с поста президента, российские власти начали активно перебрасывать войска к украинской границе, что, по мнению Трампа, было связано с желанием вести переговоры в усиленной позиции, потому что «[президент России Владимир] Путин — хороший переговорщик».

«А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас в Америке президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет», — отметил Трамп.