Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

С таким же заявлением Трамп выступил в ноябре 2023 года. Тогда в интервью американской испаноязычной телекомпании Univision он сказал, что в мире есть «определенные места, где безумцы контролируют самое мощное оружие в истории», и если его решат применить, то это будет не как Первая или Вторая мировая война, а «ядерное уничтожение».