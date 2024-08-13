Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Россией. Военная операция, день 902-й

09:27 Эксперты МАГАТЭ посетили градирню Запорожской АЭС, где накануне был пожар, но не смогли сделать вывод о причине возгорания, сообщается в заявлении организации.
Специалисты не обнаружили ни остатков покрышек, ни обломков дрона.
Группа не зафиксировала признаков повышенного уровня радиации.
09:13 Три человека ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
09:06 Один человек погиб, 17 получили ранения (среди них — двое детей) в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
08:56 Украина может нанять американских пилотов F-16 на пенсии. Такое заявление сделал находящийся в Киеве сенатор США Линдси Грэм.
«Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов. Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение. Я собираюсь поднять этот вопрос. Я попрошу президента Байдена: “Прежде, чем вы покинете должность, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано”», — заявил Грэм.
08:43.
08:40 Япония — единственная в G7 не поставляла оружия Киеву и поэтому может выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
08:29.
08:23 Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Около одной тысячи жителей находятся в пунктах временного размещения.
08:17 Бывший президент США и участник нынешней предвыборной гонки Дональд Трамп дал интервью предпринимателю Илону Маску. Вот что Трамп сказал о конфликте вокруг Украины:
— «Когда я ушел [с поста президента США], они начали формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО»;
— «Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет»;
— «Россия победила Германию вместе с нами. Наполеона. У них огромная сила. А у Украины сейчас даже людей нет. Они отправляют на войну молодых и пожилых людей. Мы в ужасном положении»;
— «Я сказал Владимиру Путину: “Не делай этого. Ты не можешь это сделать, Владимир. Наступят плохие дни. Не делай этого”. Я сказал ему, что я сделаю в ответ на его действия. Он сказал: “Это невозможно”. Я сказал: “Еще как возможно”. Это был наш последний разговор. Он бы никогда этого не сделал. Я ладил с ним. Я надеюсь и сейчас с ним поладить. Это будет очень хорошо».
— «Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения интересов России и Китая».
08:12 30 из 38 ударных беспилотников были нейтрализованы ночью в небе над Украиной, две баллистических ракеты сбить не удалось, заявило командование Воздушных сил ВСУ.
ПВО работала в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.
08:06 За ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 украинских БПЛА над Курской областью и по одному над Белгородской и Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 902-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.