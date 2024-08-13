Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Россией. Военная операция, день 902-й

— «Я сказал Владимиру Путину: “Не делай этого. Ты не можешь это сделать, Владимир. Наступят плохие дни. Не делай этого”. Я сказал ему, что я сделаю в ответ на его действия. Он сказал: “Это невозможно”. Я сказал: “Еще как возможно”. Это был наш последний разговор. Он бы никогда этого не сделал. Я ладил с ним. Я надеюсь и сейчас с ним поладить. Это будет очень хорошо».