«По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в “целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи”, которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», — говорится в сообщении. Поэтому администрация США предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского, чтобы вынудить его покинуть пост, а также ищет замену главе киевского режима, которая устроила бы большинство западных союзников.