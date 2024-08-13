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Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила СВР

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины, заявила Службы внешней разведки России.

Источник: РИА "Новости"

«По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в “целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи”, которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», — говорится в сообщении. Поэтому администрация США предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского, чтобы вынудить его покинуть пост, а также ищет замену главе киевского режима, которая устроила бы большинство западных союзников.

В качестве наиболее подходящей рассматривается бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

«К “сильным сторонам” Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран», — добавили в пресс-бюро СВР.

Как полагают в Белом доме, это позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта, подчеркнули в разведке.