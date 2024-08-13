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СВР рассказала, кого США рассматривают на замену Зеленскому

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассматривается в США как подходящий кандидат на замену Владимиру Зеленскому, это позволит Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Источник: AFP 2023

«В качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. К “сильным сторонам” Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран», — говорится в сообщении.