СВР рассказала, кого США рассматривают на замену Зеленскому

«В качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. К “сильным сторонам” Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран», — говорится в сообщении.