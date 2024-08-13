Правящая партия Грузии сделала неожиданное заявление о войне с Россией

«Однако факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», — говорится в публикации.

Партия призвала устроить публичный правовой процесс для установления долгосрочного мира и для того, чтобы общество узнало, кто совершил предательское преступление против страны и народа.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.