Кеннеди-младший не появится в бюллетене на выборах в Нью-Йорке

Кеннеди обжалует приговор. Однако адрес, который он использовал для регистрации, прописан во всех избирательных документах в США. Согласно NYP, у Кеннеди есть дом в Калифорнии, где он живет с женой. Если его признают жителем Калифорнии, его кандидатура не будет учитываться при подсчете голосов избирательной коллегии Нью-Йорка. Кроме того, решение суда может привести к попыткам исключить Кеннеди из избирательных бюллетеней и в других штатах.