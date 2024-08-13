Кеннеди-младший не появится в бюллетене на выборах в Нью-Йорке

Суд в Олбани постановил, что Роберт Ф. Кеннеди-младший, независимый кандидат на пост президента США, не является жителем Нью-Йорка и, следовательно, не будет включен в избирательный бюллетень этого штата. Газета «New York Post» сообщила об этом решении.
В иске, поддержанном демократами, аргументируется, что Кеннеди фактически проживает в Калифорнии, несмотря на указанный в заявках на выборы адрес дома в округе Вестчестер, где он побывал всего один раз. Адвокаты, поддерживаемые Демократической партией, представили различные доказательства, подтверждающие, что Кеннеди-младший не является жителем Нью-Йорка, включая записи о его водительских правах, лицензии на соколиную охоту, а также видеоролики из TikTok, где он кормит ворон.
Кеннеди обжалует приговор. Однако адрес, который он использовал для регистрации, прописан во всех избирательных документах в США. Согласно NYP, у Кеннеди есть дом в Калифорнии, где он живет с женой. Если его признают жителем Калифорнии, его кандидатура не будет учитываться при подсчете голосов избирательной коллегии Нью-Йорка. Кроме того, решение суда может привести к попыткам исключить Кеннеди из избирательных бюллетеней и в других штатах.
Нина Лютикова