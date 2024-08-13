Politico: связи России и Ирана крепнут

По данным TWZ, Москва поставила целью к лету 2025 года выпускать 6000 таких дронов в месяц. Но еще больше тревожит Politico то, что российским инженерам удалось улучшить некоторые части конструкции беспилотников, включая покрытие, что делает их менее заметными для радаров. Более того, Москва, как утверждает издание, использует не только местные кадры, но и начала привлекать талантливых инженеров из Африки для поддержки собственного производства.