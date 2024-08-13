Politico: связи России и Ирана крепнут

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Россия передала Ирану баллистические ракетные комплексы малой дальности «Искандер» и системы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Официального подтверждения этой информации нет.
По мнению Politico, передача этих видов вооружения наряду с возможностью того, что Иран получил или вскоре получит российские истребители СУ-35, со всей очевидностью показывает ценность передовых технологий, которые Москва передает Тегерану в обмен на помощь с Украиной.
Отмечается, что Россия не только снабжает Иран передовыми военными технологиями, но и помогает ему в укреплении его оборонных возможностей.
Теперь Москва не только не скрывает от Тегерана передовые технологии, но и в некоторых случаях заинтересована в приобретении иранских технологий, пишет издание.
Увидев использование Украиной турецких беспилотников Bayraktar TB2 на ранних этапах российско-украинского конфликта, Москва обратилась к Ирану для закупки местных БПЛА — согласно Politico, за последние два года беспилотники стали основным элементом оборонных отношений между двумя странами. В августе 2022 года Иран начал передавать России ударные и разведывательные БПЛА, и с тех пор Москва якобы использует полученные дроны против украинских целей в роевых атаках, стремясь подавить ограниченную противовоздушную оборону противника.
Иранские дроны можно производить дешево и массово, а в случае их успешного перехвата стоимость их производства окупается с лихвой — ведь они сбиваются несоразмерно дорогими ракетами, на производство которых уходит гораздо больше времени. Несмотря на свою относительно небольшую полезную нагрузку, «шахиды» по-прежнему наносят существенный урон зданиям, энергетической инфраструктуре и военным на передовой. По данным издания, по состоянию на конец февраля Россия запустила по Украине около 4600 беспилотников иранской разработки.
Стремясь еще больше снизить себестоимость единицы продукции и нарастить общее количество доступных дронов, Россия, согласно изданию, приобрела иранское ноу-хау и открыла в Татарстане завод по сборке «шахидов».
По данным TWZ, Москва поставила целью к лету 2025 года выпускать 6000 таких дронов в месяц. Но еще больше тревожит Politico то, что российским инженерам удалось улучшить некоторые части конструкции беспилотников, включая покрытие, что делает их менее заметными для радаров. Более того, Москва, как утверждает издание, использует не только местные кадры, но и начала привлекать талантливых инженеров из Африки для поддержки собственного производства.
Автор статьи приходит к выводу, что углубление связей между Москвой и Тегераном, вызванное совпадением интересов и потребностью в том, что может предложить другая сторона, продолжит представлять проблему для Запада.
Марина Светлова