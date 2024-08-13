Путин: события в Палестине не остаются без внимания РФ, несмотря на СВО

Путин начал переговоры с Аббасом, сказав: «Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне, прежде всего, вас сердечно поприветствовать в Москве, мы с вами уже не виделись два года, хотя постоянно находимся в контакте, и я очень рад вас видеть — вас и вашу делегацию».