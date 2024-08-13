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Путин: события в Палестине не остаются без внимания РФ, несмотря на СВО

Президент России выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Палестине и подчеркнул важность оказания помощи палестинскому народу.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что, несмотря на необходимость проведения специальной военной операции, события в Палестине остаются под пристальным вниманием России.

Путин начал переговоры с Аббасом, сказав: «Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне, прежде всего, вас сердечно поприветствовать в Москве, мы с вами уже не виделись два года, хотя постоянно находимся в контакте, и я очень рад вас видеть — вас и вашу делегацию».

Он продолжил: «Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны».

Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ… Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера, делаем все для того, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа.

Владимир Путин
президент России (цитата по «Интерфакс»)

Президент добавил, что Россия глубоко переживает из-за жертв среди гражданского населения: «Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном, главным образом, это женщины и дети».

В переговорах с российской стороны приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, министры иностранных дел и труда Сергей Лавров и Антон Котяков, заместитель начальника Генерального штаба Игорь Костюков, а также представитель Российской Федерации при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе.

В палестинскую делегацию входили министр по гражданским делам Хусейн аль-Шейх, глава службы общей разведки Палестины Маджед Фередж, палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль и советник Аббаса по дипломатическим вопросам Мажди Халди.

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл с визитом в Москву накануне, 12 августа. В российской столице он пробудет до 14 августа.

Нина Лютикова

Путин Владимир