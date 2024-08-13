Путин: события в Палестине не остаются без внимания РФ, несмотря на СВО

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что, несмотря на необходимость проведения специальной военной операции, события в Палестине остаются под пристальным вниманием России.
Он продолжил: «Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны».
Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ… Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера, делаем все для того, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа.
Президент добавил, что Россия глубоко переживает из-за жертв среди гражданского населения: «Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном, главным образом, это женщины и дети».
В переговорах с российской стороны приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, министры иностранных дел и труда Сергей Лавров и Антон Котяков, заместитель начальника Генерального штаба Игорь Костюков, а также представитель Российской Федерации при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе.
В палестинскую делегацию входили министр по гражданским делам Хусейн аль-Шейх, глава службы общей разведки Палестины Маджед Фередж, палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль и советник Аббаса по дипломатическим вопросам Мажди Халди.
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл с визитом в Москву накануне, 12 августа. В российской столице он пробудет до 14 августа.
Нина Лютикова