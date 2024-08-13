The National Interest: субмарины США не могут сравниться с российской подлодкой Sierra-II с титановым корпусом

В статье The National Interest говорится, что первая Sierra-II (В-543 «Нижний Новгород») была введена в эксплуатацию в конце 1990 года и до сих пор находится в строю российского флота. Вторая — В-336 «Псков» — была спущена на воду в конце 1993 года, в 2015 году прошла капитальный ремонт и также до сих пор находится в строю. Таким образом, обе Sierra-II успешно служат интересам страны уже 30 лет.