The National Interest: субмарины США не могут сравниться с российской подлодкой Sierra-II с титановым корпусом

Согласно The National Interest, две великие державы — СССР и США — яростно соревновались друг с другом, чтобы развить и закрепить военное преимущество. Результатом этой гонки стал «ошеломительный» набор новых технологий. Как остроумно отметил в своей книге «Космические хроники» Нил Деграсс Тайсон, «ничто не стимулирует технологическое развитие так, как вдохновленные войной инвестиции».
В результате в СССР появились тяжелые подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула» (Typhoon, по классификации НАТО), а в США — подводные лодки класса Los Angeles и класса Seawolf. Были и другие менее известные, но важные технологические разработки, например советские субмарины с титановым корпусом 705 и 705К «Лира» (Alfa, по классификации НАТО) и Sierra. Наиболее заметным из них стал проект 945А «Кондор» (Sierra-II), который представлял из себя улучшенную версию лодки 945 «Барракуда» (Sierra-I). Они весьма впечатляли, подчеркивает Касс.
Титановый сплав обычно прочнее стали и весит вдвое меньше. Он менее подвержен коррозии в соленой воды и выдерживает большее давление при глубоких погружениях — на глубину до 670 метров. Однако титан примерно в три-пять раз дороже стали.
По мнению журналиста Роберта Дженсена, Sierra-II — результат советских экспериментов с титаном — «обещала быть более боеспособной и смертоносной», чем подводные лодки второго поколения, входившие в состав советского флота в 1980-х годах. Она имела задатки идеальной ударной лодки.
В статье The National Interest говорится, что первая Sierra-II (В-543 «Нижний Новгород») была введена в эксплуатацию в конце 1990 года и до сих пор находится в строю российского флота. Вторая — В-336 «Псков» — была спущена на воду в конце 1993 года, в 2015 году прошла капитальный ремонт и также до сих пор находится в строю. Таким образом, обе Sierra-II успешно служат интересам страны уже 30 лет.
Однако из-за высокой стоимости и сложности работы с титаном СССР ограничился всего двумя подобными лодками. Несмотря на сильные стороны таких субмарин, США решили пойти более традиционным и простым путем.
Тем не менее подводные лодки класса Sierra-II остаются свидетельством инноваций времен холодной войны и экстремальных мер, на которые пошел Советский Союз, чтобы добиться превосходства на море, подчеркивает Касс.
Марина Светлова