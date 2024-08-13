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На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора

ВОРОНЕЖ, 13 авг — РИА Новости. На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Источник: Пресс-служба правительства Тверской области

На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.

Алексей Смирнов
врио губернатора Курской области

Смирнов добавил, что главы регионов откликнулись в первые дни — они размещали в своих регионах переселенцев, оказывали финансовую, техническую, кадровую и моральную поддержку. «Мощнейшая поддержка» пришла из федерального центра, заверил Смирнов.

Сила России — в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом ещё раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!

Алексей Смирнов
врио губернатора Курской области

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.