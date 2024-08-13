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Экс-посол США в России заявил, что пессимистично смотрит на будущее Украины

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший американский посол в РФ Джон Салливан заявил в интервью журналу Foreign Policy, что пессимистично смотрит на будущее Украины.

Источник: AP 2023

«Он (конфликт на Украине) не закончится капитуляцией (президента РФ Владимира) Путина… Я пессимистично смотрю на будущее Украины», — отметил он.

По мнению бывшего посла, стороны не стремятся к переговорам, что может завести ситуацию в тупик.

«Тупиковая ситуация — это лучшее, на что мы можем надеяться в обозримом будущем», — подчеркнул Салливан.

Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.