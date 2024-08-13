Путин и Аббас завершили переговоры

Путин проводил Аббаса до машины.
Переговоры двух лидеров состоялись в подмосковной резиденции глав российского государства и продлились около трех часов.
13 августа Аббас и Путин провели переговоры в Ново-Огареве.
По информации ТАСС, с российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — замначальника Генштаба Игорь Костюков, представитель РФ при Палестинской администрации Гоча Буачидзе, а также глава Минтруда Антон Котяков.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Основной темой может стать конфликт и гуманитарная катастрофа в секторе Газа.