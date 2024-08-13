Путин подписал указ об образовании Морской коллегии

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности Российской Федерации постановляю образовать Морскую коллегию Российской Федерации.
Кроме того, согласно указу, Морскую коллегию РФ возглавил помощник президента Николай Патрушев.
В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал, что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации.
Ранее во вторник Путин своим указом утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, управление будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ.