Путин подписал указ об образовании Морской коллегии

В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал , что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации.

По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.