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Путин подписал указ об образовании Морской коллегии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ.

Источник: © РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности Российской Федерации постановляю образовать Морскую коллегию Российской Федерации.

Кроме того, согласно указу, Морскую коллегию РФ возглавил помощник президента Николай Патрушев.

В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал, что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации.

По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Ранее во вторник Путин своим указом утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, управление будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ.

Путин Владимир