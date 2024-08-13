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Asia Times: США плохо подготовлены к ядерному противостоянию с Китаем

Ядерная экспансия Китая высветила устаревшее состояние ядерного арсенала США. Такая ситуация заставляет Вашингтон критически переосмыслить свою ядерную стратегию на фоне возможного снижения порога применения атомного оружия над Тайванем, пишет автор статьи в Asia Times Габриэль Онрада.

Источник: U.S. Air Force

В августе Центр новой американской безопасности (CNAS) опубликовал отчет, в котором говорится, что развивающаяся ядерная динамика в Индо-Тихоокеанском регионе, обусловленная быстрой модернизацией атомной сферы Китая, увеличивает вероятность использования нестратегического ядерного оружия в потенциальном конфликте.

В отчете подчеркивается, что, как только начнется ядерная эскалация, стороны могут обменяться взаимными тактическими ядерными ударами, которые необязательно приведут к всеобщей атомной войне. Это заметно отличается от модели сдерживания в эпоху холодной войны.

США, по мнению экспертов CNAS, плохо подготовлены к управлению новой ядерной реальностью, в том числе в части доктрины, возможностей и концепций. В исследовании также отмечается уязвимость союзников США в этом регионе — Японии и Австралии.

США по-прежнему обладают вторым по величине ядерным арсеналом в мире. В общей сложности у страны 5044 боеголовок. В майской статье в Bulletin of Atomic Scientists говорилось, что в настоящее время у Вашингтона около 3708 ядерных боеголовок, из которых примерно 1770 развернуто, а 1938 находятся в резерве. Демонтажа ожидают 1336 снятых с вооружения боеголовок. США сейчас проводят модернизацию всех систем доставки атомного оружия.

Тем временем Китай быстрыми темпами создает новые ядерные боеголовки, одновременно размещая новые системы доставки и, возможно, снижая порог использования атомного оружия, пишет Asia Times.

По оценкам экспертов, сейчас ядерный арсенал Китая составляет около 500 боеголовок и к 2030 году может увеличиться до 1000 боеголовок. Такое быстрое расширение — часть программы модернизации, которая включает разработку новых ракетных шахт, баллистических ракет подводного базирования и баллистических ракет воздушного базирования.

Согласно Asia Times, растущий ядерный потенциал — ответ Пекина на предполагаемые угрозы со стороны США и их союзников, а также часть более масштабного плана. Китай, по мнению автора, к 2035 году стремится стать мировой военной державой.

Эти шаги Китая бросают вызов сложившемуся балансу сил и вызывают обеспокоенность по поводу возможных изменений ядерной стратегии, включая отход от традиционной политики «неприменения первым».

Хотя ядерный арсенал Китая все еще уступает американскому, Лорен Сукин, доцент кафедры международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук, пишет, что обладание большим количеством атомного оружия не означает большую безопасность или стратегическое преимущество. На ее взгляд, государства с ядерным превосходством часто испытывают трудности с достижением лучших результатов в конфликтах, поскольку наличия атомного оружия даже в меньших количествах достаточно для сдерживания агрессии.

Страх взаимного уничтожения означает, что даже государства с ядерным превосходством не могут легко принуждать своих противников, так как обе стороны осознают катастрофические последствия любого обмена ядерными ударами.

Лорен Сукин предполагает, что ядерный паритет или ограниченные арсеналы могут эффективно предотвратить агрессию, тем самым поднимая вопросы о разумности гонки ядерных вооружений.

Марина Светлова