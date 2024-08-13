Asia Times: США плохо подготовлены к ядерному противостоянию с Китаем

США по-прежнему обладают вторым по величине ядерным арсеналом в мире. В общей сложности у страны 5044 боеголовок. В майской статье в Bulletin of Atomic Scientists говорилось, что в настоящее время у Вашингтона около 3708 ядерных боеголовок, из которых примерно 1770 развернуто, а 1938 находятся в резерве. Демонтажа ожидают 1336 снятых с вооружения боеголовок. США сейчас проводят модернизацию всех систем доставки атомного оружия.