Медведев заявил, что Россия обязательно взыщет причиненный ей ущерб

«Мне кажется, нужно вместе с руководством Курской области, администрацией тоже помогать — с учетом того, что вы тоже общаетесь с людьми, которые в пунктах временного размещения находятся, которые имущество потеряли — формированию информационной базы, которую мы в конечном счете должны сделать и впоследствии использовать для предъявления к оплате, что называется, в той или иной форме. Надо будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них — а мы взыщем обязательно», — добавил он.