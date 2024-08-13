Медведев заявил, что Россия обязательно взыщет причиненный ей ущерб

«Некоторое время назад я докладывал президенту РФ [Владимиру Путину] вопрос, касающийся формирования так называемого реестра ущерба, причиненного РФ. Наши враги все время этой темой манипулируют. Так вот, ущерб, который причинен нашей стране, он, безусловно, огромен, и сейчас мы видим, что этот ущерб причинен жителям Курской области», — сказал Медведев в ходе совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области.
«Мне кажется, нужно вместе с руководством Курской области, администрацией тоже помогать — с учетом того, что вы тоже общаетесь с людьми, которые в пунктах временного размещения находятся, которые имущество потеряли — формированию информационной базы, которую мы в конечном счете должны сделать и впоследствии использовать для предъявления к оплате, что называется, в той или иной форме. Надо будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них — а мы взыщем обязательно», — добавил он.