Белоруссия обратилась в Совбез ООН из-за инцидента с украинскими БПЛА

«В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона», — говорится в сообщении.
Белорусский МИД подчеркнул, что Минск оставляет за собой право, в случае повторения подобных провокаций, на созыв внеочередного заседания.
Также сообщается, что «озабоченность в отношении потенциала эскалации ситуации в регионе будет доведена до Генерального секретаря ООН». Позиция Белоруссии по инциденту будет представлена в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В аналогичном ключе, по линии ОБСЕ, позиция доведена до мальтийского председательства этой организации, хорватского председательства Форума по сотрудничеству в области безопасности, генерального секретаря ОБСЕ, государств-участников и стран-партнеров, сообщили в МИД Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил, что из-за нарушения границы украинскими беспилотниками вечером 9 августа силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боеготовность. Несколько целей уничтожили над белорусской территорией, по остальным информация была передана российской стороне.
Нина Лютикова