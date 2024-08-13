Бисмарк
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия обратилась в Совбез ООН из-за инцидента с украинскими БПЛА

Минск предупреждает об угрозе втягивания в вооруженный конфликт и намерен добиваться международной поддержки.

Источник: Reuters

Минск направил обращение председателю Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом с украинскими БПЛА, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

«В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона», — говорится в сообщении.

Белорусский МИД подчеркнул, что Минск оставляет за собой право, в случае повторения подобных провокаций, на созыв внеочередного заседания.

Также сообщается, что «озабоченность в отношении потенциала эскалации ситуации в регионе будет доведена до Генерального секретаря ООН». Позиция Белоруссии по инциденту будет представлена в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В аналогичном ключе, по линии ОБСЕ, позиция доведена до мальтийского председательства этой организации, хорватского председательства Форума по сотрудничеству в области безопасности, генерального секретаря ОБСЕ, государств-участников и стран-партнеров, сообщили в МИД Белоруссии.

«Беларусь будет последовательно привлекать внимание международных организаций к ситуации, которая может иметь крайне пагубные последствия, и добиваться ее адекватной правовой оценки», — резюмировали в ведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил, что из-за нарушения границы украинскими беспилотниками вечером 9 августа силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боеготовность. Несколько целей уничтожили над белорусской территорией, по остальным информация была передана российской стороне.

Нина Лютикова

ООН
ОБСЕ