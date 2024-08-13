Белоруссия обратилась в Совбез ООН из-за инцидента с украинскими БПЛА

«В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона», — говорится в сообщении.