Эксперт пояснил необходимость создания Морской коллегии в России

«Следует учесть и то, что Патрушев в свое время, до прихода в органы госбезопасности, окончил Ленинградский кораблестроительный институт, что очень важно в контексте его нынешней деятельности. Все это делает его, по сути, безальтернативным руководителем Морской коллегии. Он сможет напрямую докладывать президенту страны по всем вопросам и задачам и добиваться их решения федеральными органами исполнительной власти», — подчеркнул эксперт.