Бисмарк
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден не стал комментировать атаку ВСУ на Курскую область

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что предпочел бы не комментировать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Источник: Reuters

«Я бы предпочел не комментировать это публично», — ответил на вопрос журналиста американский лидер. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Байден Джо