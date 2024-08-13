Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений

«Мы все посчитаем, все восстановим и сделаем еще лучше, чем было», — рассказал Смирнов.
Он отметил, что помощь Курской области оказывает вся Россия, и эта помощь только увеличивается. «Мы, конечно, свою область отстоим, и победа будет за нами. Люди вернутся в свои дома, мы восстановим все, и придем к обычной нормальной жизни», — подчеркнул Смирнов.
По его словам, «гражданская жизнь на территории Курской области продолжается». Регион планово готовится к отопительному сезону и новому учебному году.
«Работы много, но благодаря той поддержке, которая идет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от всех членов правительства, министерств, ведомств: практически все представители здесь работают, многие лично — от всех региональных властей, от жителей, общественных организаций, конечно, мы с этой большой задачей справимся», — добавил Смирнов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.