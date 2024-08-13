Врио курского губернатора пообещал восстановить регион после разрушений

Он отметил, что помощь Курской области оказывает вся Россия, и эта помощь только увеличивается. «Мы, конечно, свою область отстоим, и победа будет за нами. Люди вернутся в свои дома, мы восстановим все, и придем к обычной нормальной жизни», — подчеркнул Смирнов.