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Президент Финляндии заявил о праве Украины атаковать Курскую область

Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал атаку украинских военных на Курскую область. По его словам, таким образом Украина осуществляет свое право по защите территории.

Источник: AP 2023

Отвечая на вопросы журналистов во время визита на Аландские острова, Стубб заявил, что Украина «имеет полное право атаковать Курскую область», когда Россия «постоянно бомбит Киев». Слова финского президента приводит местный сайт Yle.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. По последним данным властей региона, украинские военные контролируют 28 населенных пунктов Курской области, в которых находятся 2 тыс. человек. Об их судьбе ничего не известно. С момента наступления на Курскую область погибли 12 человек, еще 121 человек ранен. Эвакуированы 121 тыс. человек, еще 180 тыс. подлежат эвакуации.