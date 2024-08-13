Президент Финляндии заявил о праве Украины атаковать Курскую область

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. По последним данным властей региона, украинские военные контролируют 28 населенных пунктов Курской области, в которых находятся 2 тыс. человек. Об их судьбе ничего не известно. С момента наступления на Курскую область погибли 12 человек, еще 121 человек ранен. Эвакуированы 121 тыс. человек, еще 180 тыс. подлежат эвакуации.