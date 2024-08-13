Bloomberg сообщил о нескольких украинских сценариях нападения на Россию

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге заявил, что Вашингтон не принимал участия ни в каком аспекте планирования или подготовки ВСУ к операции в Курской области. «Наша роль заключается в поддержке Украины в ее самообороне, особенно когда речь идет о защите от нападений или операций, которые могут проводиться непосредственно за границей. <…> Мы по-прежнему будем сосредоточены на обеспечении наших украинских партнеров всем необходимым для этого», — сказал он (цитата по Би-би-си).