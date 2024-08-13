На Украине заочно приговорили к пяти годам журналиста Антона Красовского

В декабре 2023 года Красовский сообщил о своей госпитализации. «Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие», — написал он в Telegram, выложив селфи с больничной койки.