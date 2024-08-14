Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области

«Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — сказал он.