Ее спросили, предупреждал ли Киев Вашингтон заранее о готовящейся атаке, помогают ли США в этом нападении ВСУ. «Нет, абсолютно нет», — утверждала пресс-секретарь в беседе с репортерами на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося из Вашингтона в Новый Орлеан (штат Луизиана).
«Мы не имеем к этому никакого отношения. О своих военных операциях должна говорить Украина. Наша политика в этом вопросе не изменилась. Мы собираемся продолжать делать то же самое, что и последние два с лишним года, — продолжать оказывать Украине помощь, которая ей необходима для защиты от агрессии со стороны России», — сказала Жан-Пьер.
Как заявил во вторник заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, разработкой украинской операции в Курской области руководил американский генералитет, было задействовано множество иностранных наемников.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер утверждал, что украинские власти не предупреждали администрацию Соединенных Штатов об атаке.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.