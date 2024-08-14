Белый дом утверждает, что Украина якобы заранее не сообщила США о вылазке в РФ

«Мы не имеем к этому никакого отношения. О своих военных операциях должна говорить Украина. Наша политика в этом вопросе не изменилась. Мы собираемся продолжать делать то же самое, что и последние два с лишним года, — продолжать оказывать Украине помощь, которая ей необходима для защиты от агрессии со стороны России», — сказала Жан-Пьер.