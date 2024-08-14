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Филиппо заявил, что ЕС разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Европейский союз разоряет Францию закупками американской военной техники для Польши. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в X (ранее Twitter).

Источник: AP 2023

«На наши деньги (Польша является бенефициаром бюджета ЕС, тогда как Франция выступает как его крупный донор — прим. ТАСС) Польша только что купила 96 американских вертолетов, — написал он. — Таков ЕС: разорять нас, чтобы покупать продукцию США и между тем продолжать войну против России».

Филиппо потребовал срочного выхода Франции из ЕС. «Необходимо покинуть этот ад», — отметил лидер «Патриотов».

Во вторник польское министерство обороны сообщило, что правительства Польши и США подписали контракт на поставку 96 ударных вертолетов Apache AH-64E.

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