Филиппо заявил, что ЕС разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши

«На наши деньги (Польша является бенефициаром бюджета ЕС, тогда как Франция выступает как его крупный донор — прим. ТАСС) Польша только что купила 96 американских вертолетов, — написал он. — Таков ЕС: разорять нас, чтобы покупать продукцию США и между тем продолжать войну против России».