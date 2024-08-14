Российские войска блокировали попытки прорыва ВСУ в Курской области

По словам полковника, ситуация в регионе остается сложной и напряженной, но под контролем. Он отметил, что украинские силы проникли на российскую территорию на глубину до 12 километров и на фронте до 40 километров, однако российские войска, пограничники и сотрудники ФСБ эффективно сдерживают их наступление.