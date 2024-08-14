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США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский

ООН, 14 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты, блокирующие «любые действия» в пользу прекращения огня в секторе Газа, взяли в заложники Совет Безопасности ООН, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Источник: © РИА Новости

«Из-за потворствования Израилю со стороны наших американских коллег, Совет до сих пор так, к сожалению, и не смог выработать внятную реакцию на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке. По сути, Совет Безопасности ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще больше деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза.

При этом он раскритиковал принятую ранее Совбезом резолюцию с поэтапным прекращением огня в анклаве, отметив, что «ни одна из этих фаз не материализовалась», и сейчас все они выглядят «абсолютно сюрреалистично».

«И под этим сюрреализмом, к сожалению, подписался Совет Безопасности ООН», — констатировал Полянский.

Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую «Израиль уже принял».

ООН