США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский

«Из-за потворствования Израилю со стороны наших американских коллег, Совет до сих пор так, к сожалению, и не смог выработать внятную реакцию на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке. По сути, Совет Безопасности ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще больше деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза.