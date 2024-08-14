США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский

«Из-за потворствования Израилю со стороны наших американских коллег, Совет до сих пор так, к сожалению, и не смог выработать внятную реакцию на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке. По сути, Совет Безопасности ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще больше деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза.
«И под этим сюрреализмом, к сожалению, подписался Совет Безопасности ООН», — констатировал Полянский.
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую «Израиль уже принял».