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Reuters: Иран отсрочит атаку на Израиль в случае достижения мира в секторе Газа

Иран отстрочит атаку по территории Израиля только в том случае, если на переговорах с палестинским «Хамасом» будет достигнута договоренность о прекращении огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на трех иранских чиновников. Следующие переговоры по войне в секторе Газа пройдут 15 августа.

Источник: Reuters

Один из источников Reuters сказал, что Иран вместе с ливанской «Хезболлой» планирует атаковать территорию Израилю, если переговоры в секторе Газе провалятся или он посчитает, что Израиль затягивает переговоры. Иран в последние дни ведет диалог с западными странами, включая США, о возможных ответных мерах, добавили собеседники.

Масштабный удар по Израилю Иран пообещал нанести в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. По данным агентства Axios, атака может быть совершена в ближайшие дни. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари накануне, 12 августа, сообщал, что ЦАХАЛ находится «на повышенном уровне готовности».