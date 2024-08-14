Reuters: Иран отсрочит атаку на Израиль в случае достижения мира в секторе Газа

Один из источников Reuters сказал, что Иран вместе с ливанской «Хезболлой» планирует атаковать территорию Израилю, если переговоры в секторе Газе провалятся или он посчитает, что Израиль затягивает переговоры. Иран в последние дни ведет диалог с западными странами, включая США, о возможных ответных мерах, добавили собеседники.
Масштабный удар по Израилю Иран пообещал нанести в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. По данным агентства Axios, атака может быть совершена в ближайшие дни. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари накануне, 12 августа, сообщал, что ЦАХАЛ находится «на повышенном уровне готовности».