Reuters: Иран отсрочит атаку на Израиль в случае достижения мира в секторе Газа

Иран отстрочит атаку по территории Израиля только в том случае, если на переговорах с палестинским «Хамасом» будет достигнута договоренность о прекращении огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на трех иранских чиновников. Следующие переговоры по войне в секторе Газа пройдут 15 августа.