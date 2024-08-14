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Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Более 25 миллионов пользователей соцсети Х послушали прошедшее накануне интервью кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президента Дональда Трампа предпринимателю Илону Маску, сообщил предвыборный штаб Трампа со ссылкой на статистику соцсети.

Источник: Reuters

«Двадцать пять миллионов пользователей Х, по данным на полдень сегодняшнего дня, послушали интервью полностью от начала до конца», — сообщила пресс-служба предвыборного штаба Трампа.

По ее мнению, успех Трампа «беспрецедентен», просмотры интервью кандидата в президенты не имеют исторических аналогов.

Трамп в понедельник дал интервью своему стороннику, донору, предпринимателю и владельцу соцсети Х Илону Маску. Интервью, прошедшее на площадке Spaces в Х, из-за технических проблем началось с часовой задержкой и продолжалось более двух часов. Беседа по большей части содержала известную риторику Трампа. Как посчитал телеканал CNN, за время интервью Трамп сделал более 20 заявлений, содержащих неправду — «многие из них были разоблачены ранее», указал телеканал.

По данным штаба, разговор Трампа с Маском слушали около 1,5 миллиона человек, а сумма пожертвований, собранная за время стрима, превысила 1 миллион долларов.

Предвыборный штаб Трампа подчеркнул, что он использует любую возможность, чтобы «донести свое послание напрямую избирателям», тогда как его соперница, действующая вице-президент Камала Харрис «прячется от прессы» уже более 20 дней.

«СМИ могут врать, но цифры — нет», — заявил представитель предвыборного штаба Трампа, по данным которого, «общее число просмотров» достигло 2,9 миллиарда.

По данным Маска, «общее число просмотров интервью и его обсуждений на других аккаунтах превысило 1 миллиард».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

Трамп Дональд