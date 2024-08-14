Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

«Двадцать пять миллионов пользователей Х, по данным на полдень сегодняшнего дня, послушали интервью полностью от начала до конца», — сообщила пресс-служба предвыборного штаба Трампа.
По ее мнению, успех Трампа «беспрецедентен», просмотры интервью кандидата в президенты не имеют исторических аналогов.
Трамп в понедельник дал интервью своему стороннику, донору, предпринимателю и владельцу соцсети Х Илону Маску. Интервью, прошедшее на площадке Spaces в Х, из-за технических проблем началось с часовой задержкой и продолжалось более двух часов. Беседа по большей части содержала известную риторику Трампа. Как посчитал телеканал CNN, за время интервью Трамп сделал более 20 заявлений, содержащих неправду — «многие из них были разоблачены ранее», указал телеканал.
Предвыборный штаб Трампа подчеркнул, что он использует любую возможность, чтобы «донести свое послание напрямую избирателям», тогда как его соперница, действующая вице-президент Камала Харрис «прячется от прессы» уже более 20 дней.
«СМИ могут врать, но цифры — нет», — заявил представитель предвыборного штаба Трампа, по данным которого, «общее число просмотров» достигло 2,9 миллиарда.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.