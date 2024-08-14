Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Трамп в понедельник дал интервью своему стороннику, донору, предпринимателю и владельцу соцсети Х Илону Маску. Интервью, прошедшее на площадке Spaces в Х, из-за технических проблем началось с часовой задержкой и продолжалось более двух часов. Беседа по большей части содержала известную риторику Трампа. Как посчитал телеканал CNN, за время интервью Трамп сделал более 20 заявлений, содержащих неправду — «многие из них были разоблачены ранее», указал телеканал.