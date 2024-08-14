Команда Харрис манипулирует заголовками статей о ней, пишут СМИ

Издание приводит пример одного из баннеров кампании в архиве Центра прозрачности рекламы Google. Публикация включает статью агентства Рейтер с заголовком «Инфляция падает» — при этом в описание ссылки командой вице-президента добавлен текст «США побеждают в битве с инфляцией при администрации Байдена и Харрис», к которому само информационное агентство не прикладывало руку. Каждый баннер сопровождается подписью о том, что он спонсируется рекламодателем Harris for President («Харрис в президенты» — ред.). Темы рекламной кампании, в числе прочих, включают в себя борьбу с миграционным кризисом и снижение расходов населения на здравоохранение.