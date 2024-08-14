«Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».
Ранее, 11 августа, начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германии нужно готовиться к возможному вооруженному противостоянию с Россией, которое может случиться через пять лет.
31 июля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину Варшавского восстания попросил у поляков прощения за преступления нацистов и обвинил Россию в «возвращении войны в Европу». В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, напомнила, что именно президент ФРГ лично выступал против выплат жертвам блокады Ленинграда нееврейской национальности. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что Штайнмайер также лично поощрял срыв Минских соглашений киевским режимом.
Помощник президента РФ Николай Патрушев 22 июня заявил, что «страшилки» западных стран, заявляющих о том, что РФ якобы планирует войну с НАТО, означают, что политические круги Запада стремятся любой ценой остаться у власти.
До этого, 5 июня, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что Европа встала на дорогу войны и «потеряла свою душу». По ее мнению, деградация Европы происходит уже 20 лет, регион превратился в неблагополучное пространство.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Еще в марте президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что страна не собирается воевать с НАТО, и назвал такие опасения бредом. Он указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.