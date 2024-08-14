Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Еще в марте президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что страна не собирается воевать с НАТО, и назвал такие опасения бредом. Он указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.