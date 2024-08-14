Кисида покинет пост премьера Японии после выборов главы правящей партии

«На предстоящих выборах важно продемонстрировать избирателям новую Либерально-демократическую партию. Для этого необходимы прозрачные и открытые выборы, свободные и открытые обсуждения, в ходе которых партия сможет продемонстрировать, что она изменится. Поэтому первый очевидный шаг — это чтобы я отошел в сторону», — заявил Кисида журналистам (цитата по NHK).
67-летний Фумио Кисида возглавляет Либерально-демократическую партию Японии с сентября 2021 года, с октября того же года занимает пост премьера. Как отмечает NHK, в преддверии выборов усилилась критика правительства и правящей партии в частности, рейтинг одобрения действий Фумио Кисида остается ниже 30%.