Кисида покинет пост премьера Японии после выборов главы правящей партии

«На предстоящих выборах важно продемонстрировать избирателям новую Либерально-демократическую партию. Для этого необходимы прозрачные и открытые выборы, свободные и открытые обсуждения, в ходе которых партия сможет продемонстрировать, что она изменится. Поэтому первый очевидный шаг — это чтобы я отошел в сторону», — заявил Кисида журналистам (цитата по NHK).