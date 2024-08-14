Иркутскому драматургу Ивану Вырыпаеву* заочно вынесен приговор за фейки об армии

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания Вырыпаева* в России или с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации. К слову, в декабре 2023 года иркутский драматург был приговорен все тем же Басманным судом Москвы к 8 годам колонии. Теперь, после пересмотра дела, срок ему скостили.