Иркутскому драматургу Ивану Вырыпаеву* заочно вынесен приговор за фейки об армии

Как следует из опубликованного на сайте суда материала, поводом для уголовного дела стали высказывания Вырыпаева* по поводу спецоперации на Украине.
По приговору отбывать наказание осужденный должен будет в колонии общего режима. Кроме заключения, ему на 4 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.
Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания Вырыпаева* в России или с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации. К слову, в декабре 2023 года иркутский драматург был приговорен все тем же Басманным судом Москвы к 8 годам колонии. Теперь, после пересмотра дела, срок ему скостили.
Напомним, после первого приговора в России стали массово отменять спектакли по пьесам Вырыпаева*. В частности, в Братском драмтеатре больше не играют его «Иллюзии».
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Ивана Вырыпаева* заочно арестовали в мае 2023 года, на тот момент он уже был объявлен в розыск.
С 2014 года режиссер проживает в Польше, в 2022 году он получил гражданство этой страны.
*включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации.