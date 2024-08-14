Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутскому драматургу Ивану Вырыпаеву* заочно вынесен приговор за фейки об армии

Басманный райсуд Москвы заочно приговорил иркутского драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева к 7,5 годам тюрьмы за фейки о российской армии, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: AP 2023

Как следует из опубликованного на сайте суда материала, поводом для уголовного дела стали высказывания Вырыпаева* по поводу спецоперации на Украине.

По приговору отбывать наказание осужденный должен будет в колонии общего режима. Кроме заключения, ему на 4 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания Вырыпаева* в России или с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации. К слову, в декабре 2023 года иркутский драматург был приговорен все тем же Басманным судом Москвы к 8 годам колонии. Теперь, после пересмотра дела, срок ему скостили.

Напомним, после первого приговора в России стали массово отменять спектакли по пьесам Вырыпаева*. В частности, в Братском драмтеатре больше не играют его «Иллюзии».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Ивана Вырыпаева* заочно арестовали в мае 2023 года, на тот момент он уже был объявлен в розыск.

С 2014 года режиссер проживает в Польше, в 2022 году он получил гражданство этой страны.

*включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации.