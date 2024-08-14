Об избрании Шахнозы Мирзиёевой сообщила пресс-служба комитета.
В настоящее время Шахноза Мирзиёева работает первым заместителем директора Национального агентства социальной защиты при президенте.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Решением исполнительного собрания Национального паралимпийского комитета Шахнозу Мирзиёеву избрали на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета, передает корреспондент Podrobno.uz.
Об избрании Шахнозы Мирзиёевой сообщила пресс-служба комитета.
В настоящее время Шахноза Мирзиёева работает первым заместителем директора Национального агентства социальной защиты при президенте.