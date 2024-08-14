Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахнозу Мирзиёеву избрали на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Решением исполнительного собрания Национального паралимпийского комитета Шахнозу Мирзиёеву избрали на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об избрании Шахнозы Мирзиёевой сообщила пресс-служба комитета.

В настоящее время Шахноза Мирзиёева работает первым заместителем директора Национального агентства социальной защиты при президенте.